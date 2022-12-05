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АНАЛІТИКА

США зосередяться на тому, щоб Іран не передав Росії зброю, ядерна угода – не в пріоритеті

 

Ключовими напрямками політики Сполучених Штатів щодо Ірану тепер стануть недопущення постачань іранської зброї до Росії та підтримка протестувальників проти режиму аятоли, а не переговори про відновлення ядерної угоди.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів спецпредставник США з питань Ірану Роберт Меллі, повідомляє "Європейська правда".

"Іран не зацікавлений в (ядерній) угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати і зірвати постачання зброї Росії і намагаючись підтримати основоположні прагнення іранського народу", - сказав він.

Меллі зауважив, що Іран відновив збагачення урану всупереч попереднім обмеженням, а також суттєво обмежив доступ Міжнародного агентства з атомної енергії на свої об'єкти, що визнали і в самому МАГАТЕ.

Формально переговори між Іраном, США, ЄС і Росією щодо ядерної угоди не припинялися, але з кінця серпня сторони не зустрічалися разом.

"У чому сенс? Чому ми повинні зосереджуватися на цьому (ядерній угоді), якщо Іран повертається з вимогами, які є неприйнятними? Наразі ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо постійно повертатися назад, а потім бути обдуреними", - наголосив спецпредставник США з Ірану.

Натомість, додав Меллі, Штати мають на меті "зірвати, затримати, стримати і накласти санкції" на постачання зброї до Росії з Ірану. Він наголосив, що постачання іранських ракет або допомога Тегерана у створенні військових виробничих потужностей у Росії стане "перетином нових червоних ліній".

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.
 

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