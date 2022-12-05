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АНАЛІТИКА

США представили перший бомбардувальник шостого покоління

США представили перший бомбардувальник шостого покоління

 

У США представили стелс-бомбардувальник B-21 Raider, котрий, як стверджує виробник Northrop Grumman, став першим у світі літаком шостого покоління в даному класі. Це - перший новий бомбардувальник, створений у США протягом останніх 30 років, заявив на презентації 2 грудня міністр оборони країни Ллойд Остін.

Northrop Grumman називає літак "наступним етапом еволюції парку стратегічних бомбардувальників" американських військово-повітряних сил (ВПС). Він здатний нести як звичайні, і ядерні боєприпаси та може "проникати в протиповітряну оборону противника і досягати цілей у будь-якій точці світу".

"50 років досягнень у галузі малопомітних технологій пішли на створення цього літака. Навіть найдосконаліші системи протиповітряної оборони не зможуть виявити B-21 у небі", - заявив Остін.

У США представили стелс-бомбардувальник B-21 Raider, котрий, як стверджує виробник Northrop Grumman, став першим у світі літаком шостого покоління в даному класі. Це - перший новий бомбардувальник, створений у США протягом останніх 30 років, заявив на презентації 2 грудня міністр оборони країни Ллойд Остін.

Northrop Grumman називає літак "наступним етапом еволюції парку стратегічних бомбардувальників" американських військово-повітряних сил (ВПС). Він здатний нести як звичайні, і ядерні боєприпаси та може "проникати в протиповітряну оборону противника і досягати цілей у будь-якій точці світу".

"50 років досягнень у галузі малопомітних технологій пішли на створення цього літака. Навіть найдосконаліші системи протиповітряної оборони не зможуть виявити B-21 у небі", - заявив Остін.

Пентагон планує закупити 100 бомбардувальників

Шість бомбардувальників уже перебувають на різних стадіях завершення виробництва та випробувань на заводі Northrop Grumman у Каліфорнії, повідомила компанія. Загалом планується виготовити 100 літаків, зазначає телеканал CNBC.

Пентагон і виробник не назвали вартість B-21. Як нагадує агенція Reuters, у 2010 році американські ВПС оцінювали його в 550 мільйонів доларів за штуку, що відповідає 753 мільйонам доларів на сьогодні. Підсумкова вартість залежатиме від того, скільки бомбардувальників придбає міністерство оборони.

"Найближчим часом ми політаємо цим літаком, випробуємо його, а потім запустимо у виробництво. І ми створимо бомбардувальні сили в кількості, що відповідає майбутній стратегічній обстановці", - сказав Остін.

Перший політ відбудеться не раніше 2023 року, заявив виробник.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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