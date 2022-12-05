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АНАЛІТИКА

В Ірані стратили чотирьох людей за зв'язки з Ізраїлем

 

Ще трьох людей, підозрюваних у роботі на ізраїльську розвідку, в Ірані засудили до тюремного ув'язнення. Їх, імовірно, затримали в день вбивства полковника Корпусу вартових ісламської революції навесні.

Чотирьох людей, яких чотири дні тому Верховний суд Ірану засудив до смертної кари за звинуваченням у співробітництві "з розвідкою сіоністського режиму" (так влада Ірану називає Ізраїль, який офіційно не визнає. - Ред.), стратили в неділю, 4 грудня. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на сайт судової влади Ірану Mizan Online.

Ще троє людей з цієї ж групи були засуджені до тюремного ув'язнення строком від п'яти до 10 років за звинуваченнями в злочинах проти безпеки країни, співучасті у викраденні людини та зберіганні зброї.

Затримані в день вбивства полковника 

22 травня в Тегерані застрелили полковника Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Сайяда Ходаї. За кілька годин до нападу на Ходаї КВІР оголосив про арешт групи "злочинців, які мають зв'язки з розвідувальною службою" Ізраїлю, і які нібито були причетні до низки злочинів, включаючи "напади, викрадення та вандалізм".

Ходаї став найвідомішою жертвою нападу в Ірані після вбивства провідного фізика-ядерника, офіцера КВІР і викладача в Університеті імама Хусейна в Тегерані Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року. Тоді Тегеран звинуватив Ізраїль у нападі на колону автомобілів Фахрізаде неподалік іранської столиці.

Смертна кара на тлі протестів

У середині листопада суд у Тегерані засудив до страти першого учасника протестів, які розпочалися в країні після смерті 22-річної дівчини, затриманої "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу.

Станом на початок грудня протестувальникам вже винесли шість смертних вироків, зазначає AFP. За даними правозахисної організації Amnesty International, принаймні 21 протестувальника, які зараз перебувають під судом, звинувачують в злочинах, які можуть привести до страти.

Іран досі не повідомляв про страти протестувальників, хоча нещодавно визнав понад 300 жертв протестів у країні. Водночас за інформацією правозахисної організації Iran Human Rights, у заворушеннях загинули понад 450 протестувальників і 60 працівників служб безпеки. Понад 18 тисяч осіб було затримано.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

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