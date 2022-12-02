Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди заблокують вступ Болгарії до Шенгену - рішення уряду

 
Наступного тижня Нідерланди дадуть згоду на приєднання Румунії та Хорватії до Шенгенської зони, але заблокують вступ Болгарії.

Відповідне рішення у п'ятницю ухвалив нідерландський уряд, пише "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Розширення Шенгену на три країни стоїть на порядку денному зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС 8 грудня.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що поки що "ще занадто рано" давати згоду на вступ Болгарії.

"Тільки тоді, коли буде зрозуміло, що країна є добре функціонуючою конституційною державою, яка здатна боротися з корупцією та організованою злочинністю, Нідерланди можуть зробити нову оцінку", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, це буде "можливо, наступного року", але до цього часу залишаються занепокоєння щодо прикордонного контролю.

"Ви теоретично ризикуєте, що через таку країну почнеться міграційний потік", - сказав він.

Він насамперед хоче виключити можливість нелегального перетину кордону між Туреччиною і Шенгенською зоною в Болгарії "з купюрою в 50 євро".

Раніше повідомлялося, що окрім Нідерландів згоду на вступ Болгарії до Шенгену також не дасть Швеція.

Нагадаємо, Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Хорватії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5396
  0,3346
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5557  0,07 0,18 40,3497  0,07 0,18
EUR 40,5957  0,19 0,48 41,8077  0,27 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес