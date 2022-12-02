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Airbus планує повністю відмовитись від російського титану
17:43 02.12.2022 |
Одна з найбільших авіабудівних компаній у світі Airbus планує повністю відмовитись від придбання титану Росії. Цей процес займе декілька місяців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Щодо титану, то ми знаходимося в процесі розриву (зв'язків, - ред.) з Росією. Це питання місяців, а не років... Я не можу назвати вам точну дату, це складний процес із сертифікацією та всім іншим, що потрібно в авіації, але це станеться", - заявив виконавчий директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.
Як відзначив Шолхорн, компанія закуповує певний відсоток російського титану, однак вона знаходиться "на шляху до того, щоб стати незалежною від нього".
Відповідно до звіту за 2019 рік, Airbus використовувала російський титан для конструкції військових гелікоптерів NH90 та Tiger. Водночас Шолхорн зауважив, що компанія більше не потребує його для військової продукції. Однак для цивільних літаків його залишилося зовсім небагато.
Наразі компанія шукає альтернативних постачальників.
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