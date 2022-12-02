Лондонський район відмовив Китаю у будівництві нового посольства з міркувань безпеки

Такий вигляд, за задумом, повинне було б мати майбутнє нове посольство Китаю в Лондоні

Боро Тауер-Гамлетс лондонського району Іст-Енд одноголосно відхилило подання Китаю про будівництво нового приміщення посольства у Великій Британії на тій підставі, що це становить загрозу безпеці місцевих жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Нове посольство Китаю мало бути зведене на місці історичної ділянки землі в Лондоні під назвою Королівський монетний двір, яка раніше належала королівській родині й містила підприємство з чеканки монет. Її китайська влада придбала ще у 2018 році за 312 мільйонів доларів.

На засіданні ради боро, яка тривала до пізньої ночі четверга, депутати скасували попередній висновок про те, що поданий китайським посольством план будівництва "в цілому відповідає" плану розвитку району.

Причиною такого рішення назвали те, що будівництво становить ризик для безпеки місцевих жителів і перешкоджатиме дорожньому руху в густонаселеній частині східного Лондона, недалеко від фінансового району столиці і в кварталі від Тауерського мосту.

Крім того, жителі боро під час слухань нарікали, що представники Китаю недостатньо інформували їх про плани будівництва, й висловлювали побоювання, що посольство буде використовуватися для стеження за ними або

Теоретично уряд Британії може використати свої повноваження, щоб скасувати рішення ради Тауер-Гамлетсу. Але такий крок може бути суперечливим під політичним кутом зору.

Рішення ради Тауер-Гамлетсу було ухвалене на тлі погіршення відносин між Лондоном і Пекіном. Так, британський прем'єр Ріші Сунак оголосив, що "золота ера" у відносинах між Великою Британією та Китаєм закінчилась.

Крім того, британський уряд вирішив вивести китайську державну компанію з проєкту будівництва нової атомної електростанції Sizewell C.