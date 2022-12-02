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АНАЛІТИКА

Обмін готівкової гривні на євро в Литві завершиться 5 рудня

 

Обмін готівкової гривні на євро в Литві завершиться 5 рудня.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

5 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають у Литві, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках для задоволення життєвих потреб.

Програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: Литва
 

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