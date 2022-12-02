Японія планує створити стратегічний резерв ЗПГ через зростання конкуренції у світі

Японська влада розглядає можливість створення стратегічного резерву зрідженого природного газу на тлі зростання конкуренції за цей енергоносій у світі на тлі російської воєнної агресії проти України.

Уряд запропонує план створення так званого "стратегічного буфера ЗПГ" і почне підтримувати місцеві компанії у купівлі надмірних обсягів зрідженого газу для забезпечення енергетичної безпеки, наводить витяг з офіційних документів Японії агентство Bloomberg.

Зокрема, в рамках запропонованого механізму місцеві компанії, які торгують ЗПГ, продовжуватимуть постачання енергоресурсу через термінові контракти та традиційно продаватиму його як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Однак - у надзвичайних ситуаціях - міністерство торгівлі Японії може заборонити експорт, йдеться у документах.

При цьому трейдери зможуть отримувати фінансову компенсацію у разі укладання збиткових операцій із фонду, створеного Державною організацією гарантування безпеки постачання металів та енергоресурсів (Japan Organization for Metals and Energy Security, JOGMEC).

План передбачає також, що Японія направлятиме до нового стратегічного резерву принаймні один танкер ЗПГ на місяць у період із грудня до лютого, починаючи з 2023 року. У довгостроковій перспективі стратегічний резерв заплановано поповнювати принаймні на 12 танкерів ЗПГ на рік.

Запропонований урядом механізм наразі не затверджено. Влада хоче спочатку отримати зворотний зв'язок від представників секторА та експертів до 24 грудня, а потім винести остаточне рішення.

Японські торгові компанії традиційно підписують довгострокові контракти на постачання ЗПГ, що передбачають певну ціну енергоресурсу. Найбільшим торговим партнером країни у цьому секторі вважався Катар. Однак після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та зростання конкуренції за ЗПГ у світі всі вільні довгострокові контракти в період до 2026 року було підписано, пише Bloomberg.

