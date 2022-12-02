Країни ЄС розглянуть нову пропозицію щодо обмеження цін на газ

Країни Європейського Союзу розглянуть нову пропозицію щодо обмеження цін на газ трохи нижче, ніж пропозиція Брюсселя, яку деякі вважають надто високою. При цьому кілька країн наполягають на ще нижчому рівні,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Переговори щодо документа Європейської комісії розпочнуться у п'ятницю ввечері з метою досягти угоди до 13 грудня.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала граничну ціну на газ, яка набуде чинності, якщо ціна на газ у рамках програми передачі прав власності (TTF) у першому місяці перевищить 275 євро за мегават-годину (близько 3000 доларів за тисячу кубометрів) протягом двох тижнів. і буде на 58 євро вище за еталонну ціну на зріджений природний газ за 10 днів.

Деякі країни піддали критиці початкову пропозицію ЄС, у тому числі припустили, що вона була розроблена з такою високою ціною і такими суворими критеріями, що обмеження ніколи не буде введено і, таким чином, не зможе захистити їхню економіку від стрибків цін.

У п'ятницю країни розглянуть переглянуту пропозицію Чеської Республіки, яка головує в ЄС по черзі, яка знизить ліміт до 264 євро/МВтч і вимагатиме, щоб ціни залишалися вищими за цей рівень протягом п'яти торгових днів замість двох тижнів, щоб запустити стелю.

Але країни, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи обмежувати ціни взагалі, тоді як принаймні п'ять країн наполягають на нижчому рівні.

У документі, переданому цього тижня іншим державам-членам ЄС, Італія, Польща, Греція, Бельгія та Словенія запропонували два варіанти: або набагато нижча межа фіксованої ціни в розмірі 160 євро/МВтч, або "динамічна межа ціни", яка може коливатися залежно цін на скраплений природний газ.

Проте кілька країн, включаючи Німеччину та Нідерланди, попереджають, що обмеження цін може ускладнити для Європи залучення таких необхідних поставок газу зі світових ринків.

Ціни на газ у ЄС різко зросли цього року, оскільки Росія скоротила постачання газу до Європи після вторгнення в Україну, що спонукало уряди витратити сотні мільярдів євро, щоб захистити свою економіку від різкого зростання цін на енергоносії.

Але в той час як країни ЄС уже погодили низку надзвичайних енергетичних заходів, включаючи вимоги щодо наповнення газових сховищ для підготовки до зими, дипломати очікують на важкі переговори щодо цінової стелі, а деякі сумніваються, що угода може бути укладена до зустрічі 13 грудня, коли міністри енергетики країн ЄС хочуть схвалити його.

Нагадаємо, уряди Європейського Союзу попередньо домовилися про верхній рівень ціни на російську морську нафту у розмірі 60 доларів за барель з механізмом коригування, щоб зберегти верхню межу на рівні 5% нижче за ринкову ціну.