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Середня вартість життя у найбільших містах світу цього року зросла на 8,1%
10:17 02.12.2022 |
Згідно із щорічним дослідженням Economist Intelligence Unit (EIU), найдорожчими містами цього року стали Нью-Йорк і Сінгапур.
Нью-Йорк вперше очолив рейтинг. Минулого року першу позицію посів Тель-Авів, який тепер на третьому місці.
Як твердять дослідники EIU, загалом середня вартість життя у найбільших містах цього року зросла на 8,1%. Основні фактори - війна в Україні та вплив Covid на ланцюги поставок.
Інфляція була особливо високою у Стамбулі - ціни зросли на 86%, Буенос-Айресі (64%) і Тегерані (57%).
Висока інфляція в США стала однією з причин того, що Нью-Йорк очолив список.
Лос-Анджелес і Сан-Франциско також потрапили в топ-10 - на початку цього року інфляція в США була найвищою за понад 40 років.
Москва і Санкт-Петербург піднялися в рейтингу на 88 і 70 позицій, до 37 і 73 місць відповідно. Частково на це вплинули санкції Заходу після вторгнення Росії в Україну.
Київ до цьогорічного огляду не потрапив.
Опитування порівнює витрати в доларах США на товари та послуги в 173 містах.
EIU порівняв ціни на понад 200 продуктів і послуг у 172 містах світу.
Керівниця дослідження Упасана Дутт сказала, що війна в Україні, санкції Заходу проти Росії та політика Китаю щодо нульового поширення COVID-19 "спричинили проблеми з ланцюгом поставок".
"Це в поєднанні зі зростанням процентних ставок і зміною обмінного курсу призвело до кризи вартості життя в усьому світі", - додала Датт.
Вона сказала, що середнє зростання цін у 172 містах, зазначених в опитуванні EIU, було "найсильнішим за останні 20 років, протягом яких велися дослідження.
Найдорожчі міста 2022 року.
1 = Нью-Йорк
1 = Сінгапур
3 = Тель-Авів
4 = Гонконг
4 = Лос-Анджелес
6 = Цюрих
7 = Женева
8 = Сан-Франциско
9 = Париж
10 = Сідней
10 = Копенгаген
...і найдешевші
161 = Коломбо
161 = Бангалор
161 = Алжир
164 = Ченнаї
165 = Ахмедабад
166 = Алмати
167 = Карачі
168 = Ташкент
169 = Туніс
170 = Тегеран
171 = Тріполі
172 = Дамаск
Джерело: Світовий індекс вартості життя EIU.
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