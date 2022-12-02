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АНАЛІТИКА

Середня вартість життя у найбільших містах світу цього року зросла на 8,1%

Згідно із щорічним дослідженням Economist Intelligence Unit (EIU), найдорожчими містами цього року стали Нью-Йорк і Сінгапур.

Нью-Йорк вперше очолив рейтинг. Минулого року першу позицію посів Тель-Авів, який тепер на третьому місці.

Як твердять дослідники EIU, загалом середня вартість життя у найбільших містах цього року зросла на 8,1%. Основні фактори - війна в Україні та вплив Covid на ланцюги поставок.

Інфляція була особливо високою у Стамбулі - ціни зросли на 86%, Буенос-Айресі (64%) і Тегерані (57%).

Висока інфляція в США стала однією з причин того, що Нью-Йорк очолив список.

Лос-Анджелес і Сан-Франциско також потрапили в топ-10 - на початку цього року інфляція в США була найвищою за понад 40 років.

Москва і Санкт-Петербург піднялися в рейтингу на 88 і 70 позицій, до 37 і 73 місць відповідно. Частково на це вплинули санкції Заходу після вторгнення Росії в Україну.

Київ до цьогорічного огляду не потрапив.

Опитування порівнює витрати в доларах США на товари та послуги в 173 містах.

EIU порівняв ціни на понад 200 продуктів і послуг у 172 містах світу.

Керівниця дослідження Упасана Дутт сказала, що війна в Україні, санкції Заходу проти Росії та політика Китаю щодо нульового поширення COVID-19 "спричинили проблеми з ланцюгом поставок".

"Це в поєднанні зі зростанням процентних ставок і зміною обмінного курсу призвело до кризи вартості життя в усьому світі", - додала Датт.

Вона сказала, що середнє зростання цін у 172 містах, зазначених в опитуванні EIU, було "найсильнішим за останні 20 років, протягом яких велися дослідження.

Найдорожчі міста 2022 року.

1 = Нью-Йорк

1 = Сінгапур

3 = Тель-Авів

4 = Гонконг

4 = Лос-Анджелес

6 = Цюрих

7 = Женева

8 = Сан-Франциско

9 = Париж

10 = Сідней

10 = Копенгаген

...і найдешевші

161 = Коломбо

161 = Бангалор

161 = Алжир

164 = Ченнаї

165 = Ахмедабад

166 = Алмати

167 = Карачі

168 = Ташкент

169 = Туніс

170 = Тегеран

171 = Тріполі

172 = Дамаск

Джерело: Світовий індекс вартості життя EIU.
 

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