Китай після тижня антиковідних протестів збирається послабити карантин, - Reuters

У Китаї на тлі масштабних антиковідних протестів, що тривають тиждень, збираються оголосити найближчими днями про послаблення своїх обмежувальних заходів і карантинних протоколів COVID-19 і скорочення масового тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, заходи, які мають бути оприлюднені, включають скорочення використання масового тестування та регулярних тестів на нуклеїнові кислоти, а також кроки, що дозволяють ізолювати громадян із позитивним тестом на COVID та близькі контакти вдома за певних умов.

При цьому китайські органи охорони здоров'я, які оголошують про ослаблення у своїх районах, не згадали протестів - найбільшої демонстрації громадянської непокори в Піднебесній за останні роки - які варіювалися від пікетів при свічках у Пекіні до вуличних зіткнень із поліцією в Гуанчжоу.

Перед цим цілі спільноти відправляли на карантин, іноді на тижні, навіть після одного "позитивного" випадку.

Обурення найжорсткішими карантинними заходами у світі вилилося минулого тижня у демонстрації та акції суспільної непокори, безпрецедентних для Китаю з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році.

Зазначається також, що протести спалахнули, коли економіка країни вступає в нову еру набагато повільнішого зростання, ніж за останні десятиліття.

Менш ніж через 24 години після запеклих протестів у Гуанчжоу у вівторок влада як мінімум семи районів великого виробничого центру заявила, що знімає тимчасові обмеження. В одному окрузі заявили, що це дозволить знову відкрити школи, ресторани та підприємства, включаючи кінотеатри.

У деяких містах також оголосили про послаблення.

Після цього, 1 грудня, була заява віце-прем'єра Сунь Чуньлань, що займається зусиллями по боротьбі з COVID, про те, що варіант коронавірусу Omicron слабшає у своїй здатності викликати захворювання, що дозволяє Китаю покращити профілактичні заходи.

Нагадаємо, близько тижня тому в Китаї спалахнули антиковідні протести через загибель людей під час пожежі в житловому комплексі, заблокованому через карантинні обмеження.

Також перед цим ми писали, що нещодавно в Китаї було офіційно зареєстровано найбільше випадків зараження COVID-19 на день - 31 656 інфікованих, що стало новим історичним рекордом у країні.