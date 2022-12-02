Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 мільярдів євро

Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями проти Росії.

Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), пише "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України станом на 25 листопада, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро). У липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).

Крім того, в шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, що належать особам, компаніям та організаціям, які підпадають під дію санкцій.

Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на прийом депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.

Натомість про існуючі депозити, що перевищують цю суму, необхідно повідомляти SECO.