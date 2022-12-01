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У росії заявили про обвал видобутку газу на 20%
16:33 01.12.2022 |
Російський експорт газу у країни далекого зарубіжжя за 11 місяців впав на 44,5% - до 95,2 млрд куб. м, повідомляє «Кореспондент».
Як зазначається, російський газовий монополіст «газпром» у січні-листопаді 2022 року видобув 376,9 млрд куб. м газу. Це на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) менше, ніж торік, повідомив концерн у четвер, 1 грудня.
Експорт газу у країни далекого зарубіжжя становив 95,2 млрд куб. м - на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.
За даними «газпрому», зниження споживання газу у Євросоюзі стало ключовим чинником скорочення попиту на цей ресурс у світі.
«За 11 місяців нинішнього року, за першими попередніми оцінками і доступними оперативними даними, світовий попит скоротився на 55 млрд куб. м. Зниження споживання газу у 27 країнах ЄС становило близько 50 млрд куб. м, у Великобританії - більш як 6 млрд куб. м», - йдеться у повідомленні.
При цьому у «газпромі» запевняють, що зростає експорт газу у Китай газопроводом «сила Сибіру», але традиційно не наводять інших даних.
Також попит на газ з газотранспортної системи на ринку росії за цей період зменшився на 5,7%, або на 12,8 млрд куб. м.
«Водночас 28 листопада газотранспортною системою «газпрому» російським споживачам було постачено рекордний для цього дня обсяг газу, а 29 листопада досягнуто абсолютного історичного добового максимуму для листопада - 1 486,7 млн куб. м», - заявляють у монополії.
Як відомо, за 10 місяців цього року «газпром» експортував 91,2 млрд кубів газу - це на 42,6% (на 67,6 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період торік, і ситуація для російського монополіста погіршується щомісяця.
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