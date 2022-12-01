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ООН оцінює витрати на допомогу в 2023 році в рекордні $51 млрд
15:54 01.12.2022 |
У 2023 році на вирішення термінових гуманітарних проблем знадобляться рекордні $51,5 млрд, заявив у четвер заступник Генсека ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.
"Це феноменальна цифра, і вона викликає смуток. (...) Запити на надання гумдопомоги вражаюче високі, і надзвичайні події цього року продовжаться у 2023 році", - наводить його слова "Кіодо".
В Управлінні з координації гуманітарних питань ООН (УКГП) вважають, що термінова допомога у 2023 році знадобиться 339 млн осіб. Водночас в УКГП закликали країни-донори забезпечити кошти на гумдопомогу в 2023 році 230 млн осіб, які найбільше її потребують і проживають у 68 країнах.
Гріффітс пояснив, що допомога потрібна не лише людям, які переживають конфлікти та спалахи захворювань, а й тим, хто страждає від наслідків кліматичних змін, наприклад населенню півострова Сомалі, що стикається із посухою, та жителям Пакистану, де сталися сильні повені. Він додав, що вперше кількість переміщених осіб у світі перевищила позначку 100 млн, а пандемія COVID-19, як і раніше, впливає на життя бідних верств населення.
"Кіодо" нагадує: рік тому в УКГП заявляли, що кількість осіб, яким знадобиться гумдопомога у 2022 році, становитиме 274 млн осіб. Однак у листопаді 2022 року ця кількість досягла 324 млн. Також ООН отримала в листопаді на фінансування гумдопомоги $24 млрд - лише 47% від необхідної суми.
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