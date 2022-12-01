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АНАЛІТИКА

Замінить Пелосі. Демократи обрали нового голову фракції у Палаті представників США

 

Хакім Джеффріс стане новим головою фракції демократів у Палаті представників США. Він замінить на цій посаді Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рішення про призначення Джеффріса на посаду голови фракції було ухвалено сьогодні, 30 листопада, вранці (за місцевим часом) під час зборів демократів. Він не мав суперників.

Джеффріс стане першим темношкірим, який очоливши одну з двох основних партій США в одній із двох палат Конгресу.

Зазначимо, що він розпочне виконання своїх обов'язків у січні 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пелосі вперше за 20 років вирішила не висувати свою кандидатуру на виборах нового спікера Палати представників США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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