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АНАЛІТИКА

Ключові країни ЄС виступають за зниження ліміту ціни на нафту з Росії до $60 - ЗМІ

 

Країни Європейського Союзу обговорюють обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб допомогти досягти угоди між членами блоку і Групою семи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Переговори в ЄС про рівень, на якому слід обмежити ціни на російську нафту, застрягли з минулого тижня. Польща і країни Балтії вимагають ціни, яка чинитиме більший тиск на доходи Москви, стверджуючи, що поточні пропозиції - які впали до 62 доларів - занадто щедрі. Греція та інші країни-судноплавці наполягають на вищій ціні.

Неясно, чи всі країни в цих двох групах відкриті для домовленості про 60 доларів, але більшість з них готові, якщо цей рівень буде поєднаний з іншими вимогами, але дискусії все ще тривають.

Нова цифра все одно буде дещо вищою, ніж та, за якою зараз торгуються провідні марки російської нафти. Метою обмеження ціни - вперше запропонованого США на тлі занепокоєння, що санкції ЄС були занадто суворими - є збереження потоку російської нафти, щоб уникнути глобального стрибка цін, одночасно обмежуючи доходи Москви.

Ризик для нафтових ринків полягає в тому, що якщо верхня межа буде встановлена занадто низько, Москва може реалізувати погрозу закрити видобуток, що призведе до зростання світових цін на нафту.

Цифра в 60 доларів ще не була офіційно запропонована і обговорена блоком в цілому. Посли ЄС зустрічалися в середу на регулярно запланованому щотижневому засіданні, але питання про верхню межу не стоїть на офіційному порядку денному. Будь-яка угода на рівні ЄС вимагатиме підтримки всіх країн-членів, а також підтримки G7. Один із співрозмовників сказав, що цифра в 60 доларів вписується в діапазон G7.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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