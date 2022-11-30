Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оцінку зростання ВВП США у ІІІ кв. покращено до 2,9% з 2,6%, сильніше за прогноз

 

Економіка США у третьому кварталі 2022 року зросла на 2,9% у перерахунку на річні темпи, свідчать переглянуті дані міністерства торгівлі США.

Раніше повідомлялося про підвищення американського ВВП у липні-вересні на 2,6%. Експерти, яких опитало Trading Economics, очікували, що переглянута оцінка вкаже на зростання економіки на 2,7%.

У другому кварталі цього року ВВП США впав на 0,6%.

Згідно з переглянутими даними, споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП США, підвищилися минулого кварталу на 1,7%, а не 1,4%, як було оголошено раніше. Зростання показника було головним чином забезпечене підвищенням витрат на медицину та інші послуги. Водночас витрати американців на споживчі товари продемонстрували зниження, наголошується у звіті.

Експорт підвищився на 15,3% проти озвучених раніше 14,4%, тоді як імпорт упав на 7,3%, а не на 6,9%.

Індекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), що уважно відстежує Федеральна резервна система за оцінки ризиків інфляції, у третьому кварталі підвищився на 4,6% після зростання на 4,7% у попередні три місяці. Попередньо було оголошено про зростання на 4,5%.

Подана Мінторгом у четвер інформація є другою оцінкою зміни ВВП США із трьох. Публікація остаточних даних за третій квартал очікується наприкінці січня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6038  0,05 0,12 40,4077  0,03 0,07
EUR 40,2269  0,00 0,01 41,3381  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес