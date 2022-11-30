Оцінку зростання ВВП США у ІІІ кв. покращено до 2,9% з 2,6%, сильніше за прогноз

Економіка США у третьому кварталі 2022 року зросла на 2,9% у перерахунку на річні темпи, свідчать переглянуті дані міністерства торгівлі США.

Раніше повідомлялося про підвищення американського ВВП у липні-вересні на 2,6%. Експерти, яких опитало Trading Economics, очікували, що переглянута оцінка вкаже на зростання економіки на 2,7%.

У другому кварталі цього року ВВП США впав на 0,6%.

Згідно з переглянутими даними, споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП США, підвищилися минулого кварталу на 1,7%, а не 1,4%, як було оголошено раніше. Зростання показника було головним чином забезпечене підвищенням витрат на медицину та інші послуги. Водночас витрати американців на споживчі товари продемонстрували зниження, наголошується у звіті.

Експорт підвищився на 15,3% проти озвучених раніше 14,4%, тоді як імпорт упав на 7,3%, а не на 6,9%.

Індекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), що уважно відстежує Федеральна резервна система за оцінки ризиків інфляції, у третьому кварталі підвищився на 4,6% після зростання на 4,7% у попередні три місяці. Попередньо було оголошено про зростання на 4,5%.

Подана Мінторгом у четвер інформація є другою оцінкою зміни ВВП США із трьох. Публікація остаточних даних за третій квартал очікується наприкінці січня 2023 року.

