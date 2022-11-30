У Європарламенті хочуть покарати за упередженість комісара Варгеї, що гальмував шлях України до ЄС

У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї в упередженості щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС і хочуть відповідного розслідування Єврокомісії щодо його поведінки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На засіданні 30 листопада комітет Європарламенту із закордонних справ 35 проти 20 голосів ухвалив поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році, за яку ЄП має голосувати орієнтовно у січні.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС; закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС", - йдеться у тексті поправки.

Ініціаторами поправки є четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.

Слід зазначити, що позитивне голосування у ключовому комітеті із закордонних справ не є гарантією того, що таке рішення підтримає весь Європарламент.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

А заодно "під роздачу" потрапляє Кишинів. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади - путінській Росії - отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.