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Рівень інфляції у єврозоні знизився уперше за багато місяців
15:00 30.11.2022 |
Рівень інфляції в єврозоні знизився до 10% - зменшення виявилося навіть сильнішим, ніж прогнозували аналітики.
Про це свідчать перші оцінки Євростату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Споживчі ціни у річному вимірі зросли на 10% в листопаді.
У жовтні інфляція склала 10,6%. Аналітики очікували 10,4% за листопад.
Незначне зниження в порівнянні з попереднім рекордним рівнем повинно надати аргументи для тих монетарних спостерігачів в Європейському центральному банку (ЄЦБ), які виступають за дещо менш різке підвищення процентної ставки на майбутньому засіданні по процентній ставці 15 грудня.
ЄЦБ прагне до двох відсотків інфляції як ідеального значення для єврозони. Наразі він дуже далекий від цієї мети.
Ціни на енергоносії знову прискорили інфляцію в листопаді, хоча і не так різко, як нещодавно.
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