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АНАЛІТИКА

Оптимізм повертається до голів європейських компаній - FT

 

Найпесимістичніші прогнози для європейської економіки не справдилися, топменеджери найбільших компаній регіону поступово починають позитивніше дивитися в майбутнє, пише Financial Times.

Настрій бізнесменів підтримують низьке безробіття, заходи податково-бюджетної підтримки з боку урядів, зниження цін на енергоносії зі серпневих максимумів, а також тепла осіння погода, яка дала змогу зберегти газосховища практично заповнені доверху.

"Як і у всіх, у мене є побоювання, але я все частіше думаю, що склянка наполовину повна", - заявив голова європейського підрозділу іспанського банку Santander Антоніо Сімойнс.

Навіть у Німеччині, яка особливо гостро пережила на собі енергетичну кризу, спостерігаються ознаки обережного оптимізму серед представників бізнес-спільноти.

"Виробництво в більшості промислових секторів і секторів послуг виявилося досить стійким, навіть попри шок від цін на енергоносії, - сказав голова відділу досліджень Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Клаус Дойч. - У компаній великий обсяг очікувань на виконання замовлень, тож їх очкує велика робота навіть у разі, якщо попит почне знижуватись".

Представники BDI заявили в інтерв'ю Financial Times, що надто похмуро оцінювали ситуацію в німецькій економіці й що в січні вони можуть покращити прогноз для ВВП Німеччини, який нині передбачає зростання на 0,9% у 2022 році.

Більшість економістів, як і раніше, очікують м'якої рецесії в єврозоні, яку в регіоні розуміють як два квартали зниження ВВП поспіль, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) обіцяє продовжувати підвищувати ставки.

Однак після даних про зростання економіки валютного блоку на 0,2% у третьому кварталі деякі з них почали визнавати, що переоцінювали негативний вплив високої інфляції на споживчі витрати та промислове виробництво й недооцінювали позитивний ефект зняття коронавірусних обмежень.

"Після декількох років пандемії людям захотілося гарного, елегантного вбрання, - зазначив голова іспанського ритейлера одягу Mango Тоні Руїс. - Люди втомилися від базових речей. Тому ми спостерігаємо гігантське зростання попиту".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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