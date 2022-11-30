Пентагон підтвердив, що не платить за обслуговування Starlink в Україні

Пентагон досі не платив за обслуговування систем супутникового зв'язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи - за можливості, які Starlink надає Україні»,- відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні - Ілон Маск чи американське військове відомство.

Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні компанія SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв'язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими Маском. Пізніше мільярдер уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу терміналів, оскільки це коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця 2022 року та близько $400 мільйонів упродовж наступних 12 місяців.

Згодом засновник SpaceX повідомив, що вирішив продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з міноборони США.