Єврокомісія схвалила стратегію ринку безпілотників

Європейська стратегія щодо безпілотників 2.0, ухвалена Єврокомісією у вівторок, визначає бачення подальшого розвитку європейського ринку безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Стратегія ґрунтується на безпекових рамках ЄС щодо експлуатації та встановлення технічних вимог до безпілотників, які є найсучаснішими у світі. Нова стратегія визначає, як Європа може здійснювати широкомасштабні комерційні операції з використанням безпілотників, пропонуючи нові можливості в цьому секторі.

"Завдяки всеосяжній нормативно-правовій базі ЄС дрони безпечно пролетіли сотні тисяч годин в небі Європи, наприклад, для обстеження інфраструктури, моніторингу розливів нафти або відбору проб ґрунту. Прогресують також проєкти з використання дронів для медичної авіадоставки, транспортування медичних зразків між медичними службами. Впровадження "U-space" у січні 2023 року - унікальної у світі європейської системи безпечного управління рухом безпілотників - закладе підґрунтя для збільшення обсягів операцій" - зазначили у Єврокомісії.

Перш ніж просувати ці інноваційні технології, Єврокомісія хоче переконатися, що суспільство підтримує безпілотники. Для вирішення проблем, пов'язаних з шумом, безпекою і недоторканністю приватного життя, стратегія закликає національні, регіональні та місцеві муніципалітети забезпечити відповідність послуг, що надаються безпілотниками, потребам громадян.

Стратегія передбачає, що до 2030 року безпілотники стануть частиною європейського життя.

Стратегія також визначає сфери для синергії між цивільними та оборонними безпілотниками, а також для посилення можливостей протидії безпілотникам та стійкості систем.

Єврокомісія розпочне роботу над 19 оперативними, технічними і фінансовими флагманськими заходами стратегії, спрямованими на створення належного регуляторного і комерційного середовища для повітряного простору і ринку безпілотників завтрашнього дня:

Єврокомісія створює основи всеосяжної політики ЄС щодо безпілотників з 2014 року. Відповідні регламенти ЄК містять детальні правила та процедури експлуатації безпілотних літальних апаратів, а також встановлюють вимоги до проєктування та виробництва безпілотних авіаційних систем. З 2003 року ЄС інвестував майже 980 млн євро в розробку або використання безпілотників для інноваційних застосувань. Він профінансував 320 проєктів, пов'язаних з безпілотниками, в рамках своїх дослідницьких та інноваційних програм.