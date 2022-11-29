Британія викинула китайську компанію з проєкту будівництва АЕС

Велика Британія у вівторок усунула китайську державну корпорацію China General Nuclear від будівництва нової атомної електростанції Sizewell C, оголосивши про наміри натомість утворити спільне британсько-французьке підприємство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомило міністерство з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Британії, для управління 20%-вою китайською часткою проєкту АЕС буде утворене спільне підприємство із французькою компанією EDF.

"Частка у Sizewell C посідає центральне місце в новому проєкті енергетичного суверенітету Великої Британії", - йдеться в заяві британського міністерства з питань бізнесу.

Причини виходу China General Nuclear з проєкту АЕС не називаються, але він відбувається на тлі погіршення відносин між Лондоном і Пекіном. Так, британський прем'єр Ріші Сунак оголосив, що "золота ера" у відносинах між Великою Британією та Китаєм закінчилась.

Про наміри Великої Британії побудувати нову АЕС стало відомо ще у квітні. Крім того, британський уряд планує майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані шість-сім нових більш потужних АЕС.

Sizewell C буде розташована на узбережжі графства Саффолк на сході Англії та складатиметься з двох реакторів, які забезпечуватимуть електроенергією приблизно шість мільйонів домогосподарств.

Британія вкладає в проєкт будівництва нової АЕС 700 мільйонів фунтів стерлінгів - стільки ж, скільки й французька EDF. Очікується, що Sizewell C почне виробляти електроенергію з 2035 року, забезпечуючи 10 тисяч робочих місць.