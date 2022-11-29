Норвегія посилить безпеку підводної інфраструктури для видобутку нафти та газу

Норвегія посилить безпеку навколо цифрової інфраструктури, яка необхідна для видобутку нафти та газу.

Як повідомляє "Мілітарний", уряд країни ухвалив таке рішення через диверсії на газопроводах Nord Stream.

На придбання нової технології витратять 4,3 мільйона доларів. Вона дозволить виявляти загрози для підводних оптоволоконних кабелів і досліджувати окремі ділянки інфраструктури.

"Позиція Норвегії як постачальника газу особливо важлива для Європи. Зараз ми розробляємо кілька заходів, які можуть швидко підвищити безпеку цифрової інфраструктури, від якої залежить видобуток нафти та газу в Норвегії", - каже міністр у справах муніципалітетів і районів Сіґбйорн Гьєлсвік (Sigbjørn Gjelsvik).

Зазначають також, що морські оптоволоконні кабелі - важлива частина цифрової інфраструктури на континентальному шельфі.

Нова технологія може виявляти можливі загрози підводним оптоволоконним кабелям, наприклад, аналізуючи акустичні сигнали.

Також планують придбати обладнання, яке може виявляти перешкоди для супутникових служб, наприклад GPS, на норвезькому континентальному шельфі.

Адже збої у роботі GPS можуть стати проблемою для кількох галузей.

"Цими заходами уряд посилить безпеку на норвезькому континентальному шельфі. Це і робота телекомунікаційних послуг, і загалом запобігання й усунення можливих загроз", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 26 вересня зафіксували два вибухи біля трубопроводів Nord Stream в Балтійському морі. Тоді було пошкоджено два газопроводи - "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Під час розслідування одразу після інциденту німецькі слідчі повідомили про диверсію, яка була вчинена для того, щоб вивести трубопроводи з ладу.

У листопаді прокуратура Швеції підтвердила, що на місці вибухів знайшли сліди вибухівки. Це підтверджує факт диверсії. Розслідування триває.

Після вибухів в НАТО повідомили про посилення охорони об'єктів у Балтійському морі.