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АНАЛІТИКА

Вкрай висока: Міноборони Польщі оцінило вірогідність війни зі своєю участю

 

Польща оцінила вірогідність війни зі своєю участю вкрай високою. Тому польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Марчіна Очепи, яку приводить TVP3 Kraków.

"Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично", - сказав Очепа.

За його словами, ймовірність війни з НАТО, як і конфлікту Китаю із США, зараз дуже велика. Заступник міністра додав, що якщо щось ймовірно хоча б на 30% із політичної точки зору, то він до цього вже готується.

"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", - зазначив представник Міноборони Польщі.

Як зазначив Очепа, в поточних умовах польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішими та бути націленими на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, включаючи Південну Корею.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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