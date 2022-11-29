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Вкрай висока: Міноборони Польщі оцінило вірогідність війни зі своєю участю
18:17 29.11.2022 |
Польща оцінила вірогідність війни зі своєю участю вкрай високою. Тому польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Марчіна Очепи, яку приводить TVP3 Kraków.
"Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично", - сказав Очепа.
За його словами, ймовірність війни з НАТО, як і конфлікту Китаю із США, зараз дуже велика. Заступник міністра додав, що якщо щось ймовірно хоча б на 30% із політичної точки зору, то він до цього вже готується.
"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", - зазначив представник Міноборони Польщі.
Як зазначив Очепа, в поточних умовах польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішими та бути націленими на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, включаючи Південну Корею.
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