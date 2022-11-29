Витрати країн ЄС на боротьбу з енергокризою та зростанням тарифів перевищили 700 мільярдів євро

Європейські країни з вересня минулого року вже спрямували понад 700 мільярдів євро для забезпечення енергопостачання та захисту споживачів на тлі зростання цін на енергоносії.

За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, з вересня 2021 року країни ЄС виділили близько 600 мільярдів євро щоб захистити споживачів від різкого зростання тарифів, повідомляє Bloоmberg.

За місяць ця сума зросла на 50 мільярдів євро.

Крім того, Велика Британія та Норвегія спрямували на ці цілі 105 мільярдів євро.

Агентство зауважує, що ці витрати вже майже зрівнялися із безпрецедентною програмою спільного випуску облігацій ЄС для протистояння негативному впливу коронакризи.

Аналітики центру Bruegel закликають ЄС створити спільний енергетичний кризовий фонд, щоб допомогти в боротьбі з кризою та вирівняти потенційні втрати для окремих країн.

Як повідомлялося, міністри енергетики ЄС на зустрічі 24 листопада не змогли домовитися щодо обмеження максимальних цін на газ. Перемовини з цього питання продовжаться 13 грудня.

Раніше Єврокомісія запропонувала механізм корекції ринку для захисту підприємств та населення країн ЄС від надмірних стрибків цін на газ у Євросоюзі. Пропонований інструмент, як випливає з документа, складається з цінової "стелі безпеки" у розмірі 275 євро для деривативів TTF на найближчий місяць.

Нейтральний індекс цін на газ TTF (Title Transfer Facility), який є еталоном цін на газ, що найчастіше використовується в ЄС, відіграє ключову роль на європейському оптовому ринку газу, зазначають у Брюсселі. Механізм може бути активовано з 1 січня 2023 року.