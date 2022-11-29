S&P знизило прогноз для економік, що розвиваються

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання економік, що розвиваються, на 2023 рік, пославшись на тиск, що зберігається з боку російсько-українського конфлікту, затяжної пандемії COVID-19 і жорстких умов грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство тепер прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту на 3,8% наступного року, порівняно з попереднім прогнозом зростання на 4,1%.

"Зниження показників зростання походить від усіх ринків, що розвиваються, за винятком Китаю і Саудівської Аравії, при цьому більшість економік готові зростати нижче своїх довгострокових трендових темпів", - йдеться в повідомленні.

Агентство попередило, що в той час як інфляція на ринках, що розвиваються, подолала пік або незабаром досягне піку на тлі зниження інфляції на продукти харчування і паливо, вона все ще може залишатися вищою за цільові показники центральних банків у багатьох країнах, що змушує грошово-кредитну політику залишатися обмежувальною. .

"Однак уповільнення інфляції у поєднанні з погіршенням перспектив зростання може призвести до того, що до середини наступного року на порядок денний у низці країн, що розвиваються, особливо в Латинській Америці, постане питання про пом'якшення політики", - зазначає S&P.