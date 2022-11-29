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АНАЛІТИКА

Протести в Ірані: Тегеран вперше назвав кількість жертв

 

Іранський генерал, керівник аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде визнав понад 300 жертв протестів у країні, які спалахнули через смерть Махси Аміні після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу". Про це пише Associated Press з посиланням на інформресурс, близький до КВІР.

За словами Хаджізаде, серед загиблих - співробітники сил безпеки. Він також припустив, що багато жертв - звичайні іранці, які не брали участі в протестах.

Правозахисники кажуть про значну вищу кількість жертв

Водночас AP зазначає, що ця оцінка значно нижча, ніж та кількість жертв, про яку повідомила правозахисна організація Iran Human Rights (IHR). За її інформацією, в заворушеннях загинули 451 протестувальник і 60 співробітників служб безпеки. Понад 18 тисяч осіб було затримано.

В ООН хочуть розслідувати насильство щодо мітингарів у Ірані

Рада ООН з прав людини ухвалила 24 листопада резолюцію проти Ірану з вимогою провести незалежне розслідування насильницьких дій іранського керівництва проти протестного руху.

Масові протести в Ірані тривають з кінця вересня. Спричинила їх смерть 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за "неправильне" носіння хіджабу. За словами свідків, дівчину побили у поліцейській машині, після чого вона впала в кому, а згодом померла.

Влада Ірану стверджує, що Аміні померла від "раптової зупинки серця". Натомість її родичі наполягають, що дівчина була здорова і не мала жодних проблем із серцем.

Мітингарів, що виходять на вулиці, підтримала збірна Ірану з футболу, яка на першому матчі чемпіонату світу в Катарі не стала виконувати національний гімн.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

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