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АНАЛІТИКА

Франція розпочала нове розслідування щодо розкішних вілл родини російського мільярдера Керімова, – Bloomberg

 

Російський мільярдер Сулейман Керімов і його сім'я зіткнуться з новим розслідуванням у Франції. Нова група прокурорів перевірить, як його дочка стала власницею кількох розкішних вілл на Рив'єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підрозділ прокуратура, Парижа, що відповідає за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco), веде розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, що володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на мисі Антіб, зазначають джерела.

Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці.

За словами джерел, прокурори Junalco наразі спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Гульнара витратила 268 млн євро на придбання структури власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом Саїдом. У відповідь на запит Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні звіту Tracfin.

Микита Січов, адвокат, який представляє інтереси Сулеймана, Саїда та Гульнари, відкинув будь-які спроби повернути сім'ю під увагу французького законодавства, припустивши, що зміна власника майна добре відома французькій владі.

"Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил", - прокоментував виданню адвокат родини Микита Сичов.

Попри те, що Керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.

Керімов, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становить $10,9 млрд, перебуває під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм з нерухомості, які вона придбала, а також Штудхальтера, партнера Керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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