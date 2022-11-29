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США у НАТО роз'яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
09:29 29.11.2022 |
США наразі не вважають корисним визнання Росії в якості держави-спонсора тероризму, але виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень.
Про це розповіла посол США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу для преси в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації. Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно, і, насправді, може бути контрпордуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України", - зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок.
Сміт зазначила, що з цієї причини, "Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб із багатьма партнерами та союзниками в світі працювати над санкціями і визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, щоб збільшувати тиск на Путіна та його уряд, режим в Москві, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні".
Нагадаємо, 23 листопада Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.
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