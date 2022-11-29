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Росію позбавили права голосу на одному з комітетів Конвенції Ради Європи
09:06 29.11.2022 |
Росію обмежили в участі в Комітету Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», а також позбавили права голосу там.
Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Під час 43 пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" [...] ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації в Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", - написав Лубінець.
Він пояснив, що це відбулося через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі Російської Федерації в T-PD, які набули чинності негайно.
Лубінець нагадав, що 16 березня 2022 року Росію виключили з Ради Європи. Таким чином, Росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.
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