Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росію позбавили права голосу на одному з комітетів Конвенції Ради Європи

Росію позбавили права голосу на одному з комітетів Конвенції Ради Європи

 

Росію обмежили в участі в Комітету Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», а також позбавили права голосу там.

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Під час 43 пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" [...] ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації в Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", - написав Лубінець.

Він пояснив, що це відбулося через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі Російської Федерації в T-PD, які набули чинності негайно.

Лубінець нагадав, що 16 березня 2022 року Росію виключили з Ради Європи. Таким чином, Росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3020
  0,2304
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5577  0,01 0,04 40,4377  0,05 0,12
EUR 40,2308  0,08 0,21 41,4181  0,11 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,01 0,02 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес