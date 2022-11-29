Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ скасувала зустріч з США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь

 

США та Росія планували обговорити наступальні озброєння. Росія в односторонньому порядку скасувала зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що засідання двосторонньої консультативної комісії з Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) між Росією та США мало відбутися 29 листопада - 6 грудня у Каїрі.

Однак, російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати.

На засіданні в Каїрі планувалося обговорити розбіжності між РФ та США з приводу ДСНО, насамперед питання щодо відновлення інспекцій на місцях.

Представник Державного департаменту США заявив, що США готові перенести зустріч на якомога ближчий термін, оскільки "відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Російська сторона не називала причину перенесення двосторонніх консультацій.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3020
  0,2304
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5577  0,01 0,04 40,4377  0,05 0,12
EUR 40,2308  0,08 0,21 41,4181  0,11 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,01 0,02 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес