Фінансові новини
- |
- 29.11.22
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
ЗМІ: ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають
23:09 28.11.2022 |
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.
Як передає "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Джозвяк.
"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число - 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", - написав Джозвяк у Twitter.
У червні лідери "Групи семи" домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.
Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.
З минулого тижня представники членів ЄС ведуть поки що безуспішні переговори про узгодження граничної ціни. Каменем спотикання стала сама ціна.
Такі країни, як Польща, заперечували проти пропозиції встановити ліміт у 65 доларів за барель, кажучи, що це не позбавить Росію наддоходів. Інші країни, як-то Греція, не хочуть опускатися нижче цього рівня, бо залежать від транзиту нафти з РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
|Кличко відповів на атаку Зеленського: «Маніпулювати не треба, починаються політичні танці»
|У Раді зареєстрували законопроєкт про Smart-ФОП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Марченко: Україна отримає додаткові €100 мільйонів кредиту від Франції
|ЗМІ: ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають
|Посли G7 зустрілися з новим главою НБУ, обговорили подальшу підтримку України
|Глави МЗС 7 країн Європи у Києві: слід позбавити РФ доходів
|ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок
|У ЄС прийнято нову директиву щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки
Бізнес
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY