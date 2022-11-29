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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають

 

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Джозвяк.

"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число - 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", - написав Джозвяк у Twitter.

У червні лідери "Групи семи" домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

З минулого тижня представники членів ЄС ведуть поки що безуспішні переговори про узгодження граничної ціни. Каменем спотикання стала сама ціна.

Такі країни, як Польща, заперечували проти пропозиції встановити ліміт у 65 доларів за барель, кажучи, що це не позбавить Росію наддоходів. Інші країни, як-то Греція, не хочуть опускатися нижче цього рівня, бо залежать від транзиту нафти з РФ.
Ключові теги: ЄС
 

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