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Китай зніме заборону на продаж акцій девелоперами
18:41 28.11.2022 |
Влада Китаю має намір скасувати заборону на продаж акцій на внутрішньому ринку зареєстрованими на біржі девелоперами в рамках заходів підтримки сектору нерухомості, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву Комісії з регулювання ринку цінних паперів КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC).
Крім того, буде знято заборону на злиття будівельних компаній та на первинне розміщення акцій гравцями сектору, буде відновлено практику розміщення цінних паперів із закритої підписки для залучення коштів на своєчасне здавання об'єктів нерухомості.
Також ряд інвестиційних фондів, що отримали схвалення, зможуть інвестувати в існуючу житлову і комерційну нерухомість, а також в інфраструктурні проекти.
Дата набрання чинності новими правилами не вказана.
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