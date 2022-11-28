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АНАЛІТИКА

ЄЦБ і далі підвищуватиме ставки, навіть попри ослаблення економіки єврозони - Лагард

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить підвищувати вартість запозичень, навіть попри уповільнення ділової активності в єврозоні на тлі рекордно високої інфляції, заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

"Високий рівень невизначеності, посилення фінансових умов і зниження глобального попиту чинять тиск на темпи економічного зростання, яке, як очікується, "продовжить слабшати в кінці поточного року і на початку наступного", - сказала Лагард під час виступу в Європарламенті.

Однак ЄЦБ "твердо націлений на зниження інфляції до середньострокових цільових показників, і ми маємо намір вжити всіх необхідних заходів для цього", додала вона.

"Ми очікуємо, що ставки буде підвищено до рівнів, які необхідні для своєчасного уповільнення інфляції до 2%", - сказала голова ЄЦБ.

Лагард також засумнівалася, що інфляція в єврозоні досягла пікових значень.

"Мені хотілося б думати, що інфляція досягла піку в жовтні, але боюся, що стверджувати цього я не можу. Існує занадто велика невизначеність, особливо в одному компоненті інфляції, а саме у високих цінах на оптові постачання енергоносіїв, які позначаються на роздрібних цінах, щоб припустити, що інфляція досягла піку. Для мене це стало б сюрпризом", - сказала вона.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшились на 10,6% у річному вираженні. Попередні листопадові дані буде оприлюднено в середу, опитані Bloomberg аналітики в середньому очікують уповільнення показника до 10,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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