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ЄЦБ і далі підвищуватиме ставки, навіть попри ослаблення економіки єврозони - Лагард
18:29 28.11.2022 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить підвищувати вартість запозичень, навіть попри уповільнення ділової активності в єврозоні на тлі рекордно високої інфляції, заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.
"Високий рівень невизначеності, посилення фінансових умов і зниження глобального попиту чинять тиск на темпи економічного зростання, яке, як очікується, "продовжить слабшати в кінці поточного року і на початку наступного", - сказала Лагард під час виступу в Європарламенті.
Однак ЄЦБ "твердо націлений на зниження інфляції до середньострокових цільових показників, і ми маємо намір вжити всіх необхідних заходів для цього", додала вона.
"Ми очікуємо, що ставки буде підвищено до рівнів, які необхідні для своєчасного уповільнення інфляції до 2%", - сказала голова ЄЦБ.
Лагард також засумнівалася, що інфляція в єврозоні досягла пікових значень.
"Мені хотілося б думати, що інфляція досягла піку в жовтні, але боюся, що стверджувати цього я не можу. Існує занадто велика невизначеність, особливо в одному компоненті інфляції, а саме у високих цінах на оптові постачання енергоносіїв, які позначаються на роздрібних цінах, щоб припустити, що інфляція досягла піку. Для мене це стало б сюрпризом", - сказала вона.
Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшились на 10,6% у річному вираженні. Попередні листопадові дані буде оприлюднено в середу, опитані Bloomberg аналітики в середньому очікують уповільнення показника до 10,4%.
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