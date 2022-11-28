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АНАЛІТИКА

Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот

 

Донедавна єдиним виходом для підключення європейців до інтернету у літаку був локальний Wi-Fi, часто за додаткову плату. Завдяки новому закону, ухваленому Європейською комісією, пасажири на рейсах із ЄС незабаром зможуть користуватися у польоті звичайним мобільним інтернетом.

Європейська комісія оголосила, що авіакомпаніям ЄС тепер дозволять надавати доступ до бездротових мереж 4G і 5G на борту для усіх пасажирів. Після впровадження норми пасажири зможуть використати свої мобільні пристрої у польоті так само, як і на землі. Назва авіарежиму телефону незабаром може втратити актуальність.

«Мала стільникова мережа», яку створено з використанням пікосот забезпечить зв'язок з інтернетом. Бортовий зв'язок працює як мініатюрні малопотужні стільникові вежі, що доповнюють звичайні вежі стільникового зв'язку, заповнюючи прогалини у покритті та розвантажуючи трафік. Результатом є ширша і надійніша мережа, що забезпечує високу швидкість передачі даних та просте економічне розгортання.

Пікосоти підтримують від 32 до 64 підключених користувачів, забезпечуючи покриття до 250 м. Їх малий розмір та простота розгортання у приміщенні або на відкритому повітрі роблять їх ідеальними для розширення та покращення діапазону у повітрі або на землі. Після розгортання на літаку осередки перенаправляють виклики, текстові повідомлення та інші мобільні дані між літаком та наземними мобільними мережами.

«Небо більше не є межею, коли йдеться про можливості, які пропонують надшвидкий зв'язок з високою пропускною здатністю», - Тьєррі Бретон, уповноважений Європейської комісії з внутрішнього ринку.

Прагнення Європи до поширення 4G та 5G виходить за межі авіаперельотів. Комісія внесла поправки до положення про частоту 5 ГГц, зробивши відповідні лінії доступними для використання у автомобілях, автобусах та інших видах транспорту. У виправленні до виконавчого рішення йдеться, що європейські держави мають зробити діапазон 5 ГГц доступним для використання на борту транспортних засобів не пізніше червня 2023 року.

За матеріалами: ITC.ua
 

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