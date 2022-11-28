Російські забудовники скаржаться на нестачу працівників через оголошену Путіним мобілізацію

Російська будівельна індустрія відчуває гострий дефіцит кадрів через оголошену Владіміром Путіним мобілізацію, а також масовий від'їзд за кордон фахівців та трудових мігрантів.

Наразі представники галузі не вистачає 25% будівельників, пише російський "Коммерсант" із посиланням на результати опитування Національної асоціації інфраструктурних компаній та Sherpa Group серед представників найбільших дорожньо-будівельних компаній.

Гендиректор Sherpa Group Олександр Галактіонов заявив, що дефіцит становить 20-25% від необхідної кількості кадрів. На його думку, дефіцит пов'язаний з геополітикою та оголошеною в Росії мобілізацією.

Експертка практики "Будівництво та девелопмент" кадрової агенції "Візаві Консалт" Наталія Трубчанінова заявила, що нестача працівників у російській будівельній галузі становить щонайменше 12-15%. Такого не було останніх п'ять років, уточнила вона.

За її даними, частка мобілізованих у будівельних компаніях сягає 7-8% від усього числа співробітників, ще 2-3% будівельників виїхали з країни або повернулися до своїх регіонів.

Гендиректор "Смарт Інжинірс" Хусейн Плієв, найбільше російським будівельним компаніям не вистачає кваліфікованих інженерів. Водночас він вважає, що частково закрити дефіцит Росія може за допомогою біженців з України та мешканців окупованих територій, однак заповнити потребу у висококваліфікованих спеціалістах у будівельній галузі в найближчому майбутньому не вийде.

Видання зазначає, що російська будівельна індустрія вже стикалася зі суттєвим браком кадрів під час пандемії коронавірусу, коли трудові мігранти стали масово повертатися до рідних країн. Ситуація покращилася після спрощення в'їзду до Росії для мешканців країн СНД, влітку 2022 року заступник голови Мінбуду РФ Нікіта Стасішин заявив про вирішення проблеми з нестачею робочої сили на будівництві.

Як повідомлялося, російська промисловість внаслідок проведення оголошеної Владіміром Путіним мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів, йдеться у доповіді експертів російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара.