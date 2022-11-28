Російські банки відмовляються надавати кредитні канікули мобілізованим для війни в Україні

Клієнти російських банків скаржаться на відмови та масові помилки при наданні кредитних канікул мобілізованим.

Про це пише місцеве видання "Коммерсант" з посиланням на численні скарги, опубліковані на форумі порталу Banki.ru.

Дописи свідчать, що принаймні десятки клієнтів російських "Сбєрбанку", "ВТБ", "Тінькофф Банку", "Альфа-банку" та інших кредитних організацій зіткнулися із труднощами при оформленні відстрочки для оплати кредитів.

Один із росіян у своєму дописі розповів, як намагався отримати канікули у зв'язку з мобілізацією батька, проте "банк ігнорував запити у чаті, а на гарячій лінії кидали слухавку". Інший зазначив, що банк прийняв документи, але відмовився надати кредитні канікули через три години після подання заявки. Ще один росіянин розповів, що йому схвалили канікули, проте в особистому кабінеті досі не змінено графік платежів, "горить прострочка і капають пені".

У ВТБ офіційно підтвердили, що частина клієнтів могла зіткнутися із затримкою підключення канікул "з технічних причин". На "технічні проблеми" при оформленні кредитних канікул вказує і представник "ХКФ-банку". У "МТС-банку" вказали, що компанії знадобився час на доопрацювання налаштувань технічного характеру.

У найбільшому в РФ "Сбєрбанку" заявили, що в пікові періоди на початку жовтня "були можливі поодинокі відмови" через складнощі з оформленням довіреностей, але "зараз гострота проблеми відсутня". В інших російських банках проблеми з оформленням кредитних канікул мобілізованим заперечують.

У ВТБ уточнили, що до банку надійшло вже кілька тисяч звернень про канікули, більшість із яких стосується кредитів готівкою. "Совкомбанк" повідомив, що схвалив приблизно 7000 заявок. В "Уралсібі" вказали, що отримали близько 800 заяв.

Банки можуть відмовляти мобілізованим у кредитних канікулах через недоопрацювання відповідної держпрограми, наголосили опитані виданням юристи. Кредитні організації не схвалюють заявки, "використовуючи проблеми регулювання та утруднення позичальників у наданні необхідних відомостей із районів бойових дій", розповіла газеті адвокат Гюзель Жубанова.

Як повідомлялося, раніше Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв'язаної Росією загарбницької війни в Україні, водночас мобілізовані росіяни можуть отримати відстрочку виплат за кредитом.

Водночас у законі не вказано, за рахунок яких джерел банки мають покривати отримані внаслідок цього збитки. Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявляв, що навантаження зі списання кредитів загиблих мобілізованих громадян візьмуть на себе банки РФ, а не держава. Однак проти такого підходу виступали російські банки.