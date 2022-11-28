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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У шести країнах ліквідували «суперкартель», що контролює третину торгівлі кокаїну в Європі
15:10 28.11.2022 |
Правоохоронні органи шести країн об'єднали зусилля для знищення "суперкартелю" наркоторговців, які контролюють близько третини торгівлі кокаїном у Європі.
Про це повідомило в понеділок агентство боротьби зі злочинністю Європейського союзу Європол, пише "Європейська правда".
Європол зазначив, що в ході розслідування було заарештовано 49 підозрюваних, а остання серія рейдів по всій Європі та в ОАЕ проходила у період з 8 по 19 листопада.
Найбільше арештів було зроблено в Нідерландах - 14 підозрюваних у 2021 році. Європол повідомив, що шість "особливо важливих цілей" було заарештовано в Дубаї.
За даними агентства, поліцейські сили, які беруть участь в операції "Світло пустелі", націлилися на "командно-контрольний центр та логістичну інфраструктуру наркоторгівлі в Європі".
Під час розслідувань, проведених в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах та ОАЕ за підтримки Європолу, було вилучено понад 30 тонн наркотиків.
Управління по боротьбі з наркотиками США також відіграло свою роль у знищенні організації, яка також займалася відмиванням грошей, повідомив Європол.
"Масштаби ввезення кокаїну до Європи під контролем та командуванням підозрюваних були величезними", - заявили в Європолі. Підозрювані використовували зашифрований зв'язок для організації постачання наркотиків.
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