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АНАЛІТИКА

У шести країнах ліквідували «суперкартель», що контролює третину торгівлі кокаїну в Європі

 

Правоохоронні органи шести країн об'єднали зусилля для знищення "суперкартелю" наркоторговців, які контролюють близько третини торгівлі кокаїном у Європі.

Про це повідомило в понеділок агентство боротьби зі злочинністю Європейського союзу Європол, пише "Європейська правда".

Європол зазначив, що в ході розслідування було заарештовано 49 підозрюваних, а остання серія рейдів по всій Європі та в ОАЕ проходила у період з 8 по 19 листопада.

Найбільше арештів було зроблено в Нідерландах - 14 підозрюваних у 2021 році. Європол повідомив, що шість "особливо важливих цілей" було заарештовано в Дубаї.

За даними агентства, поліцейські сили, які беруть участь в операції "Світло пустелі", націлилися на "командно-контрольний центр та логістичну інфраструктуру наркоторгівлі в Європі".

Під час розслідувань, проведених в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах та ОАЕ за підтримки Європолу, було вилучено понад 30 тонн наркотиків. 

Управління по боротьбі з наркотиками США також відіграло свою роль у знищенні організації, яка також займалася відмиванням грошей, повідомив Європол.

"Масштаби ввезення кокаїну до Європи під контролем та командуванням підозрюваних були величезними", - заявили в Європолі. Підозрювані використовували зашифрований зв'язок для організації постачання наркотиків.
Ключові теги: ЄС
 

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