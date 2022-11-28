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АНАЛІТИКА

Австрія і Німеччина хочуть під'єднатися до LNG-термінала в Хорватії

 

Австрія та німецький регіон Баварія розглядають можливість імпорту зрідженого природного газу (LNG) через термінал у Хорватії, повідомляє Jutarinji List.

Про це повідомили канцлер Австрії Карл Негаммер, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту на хорватський LNG-термінал на острові Крк.

Влітку 2022 року уряд Хорватії ухвалив рішення про збільшення імпортної потужності термінала з 2,9 млрд до 6,1 млрд куб. м газу. Це вдвічі більше, ніж потрібно самій Хорватії, надлишок хочуть експортувати на північ.

За словами Пленковича, Хорватія разом з Австрією та Німеччиною збираються створити спільний орган для визначення подальших моделей співпраці та будівництва газопроводу з Хорватії. Негаммер і Зедер підтвердили свою готовність добиватися співфінансування цього проєкту Європейською комісією.

Для будівництва трубопроводу до Австрії та Баварії потрібні також переговори зі Словенією, через яку проходитиме новий газовий маршрут.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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