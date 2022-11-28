Фінансові новини
- |
- 28.11.22
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія і Німеччина хочуть під'єднатися до LNG-термінала в Хорватії
14:48 28.11.2022 |
Австрія та німецький регіон Баварія розглядають можливість імпорту зрідженого природного газу (LNG) через термінал у Хорватії, повідомляє Jutarinji List.
Про це повідомили канцлер Австрії Карл Негаммер, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту на хорватський LNG-термінал на острові Крк.
Влітку 2022 року уряд Хорватії ухвалив рішення про збільшення імпортної потужності термінала з 2,9 млрд до 6,1 млрд куб. м газу. Це вдвічі більше, ніж потрібно самій Хорватії, надлишок хочуть експортувати на північ.
За словами Пленковича, Хорватія разом з Австрією та Німеччиною збираються створити спільний орган для визначення подальших моделей співпраці та будівництва газопроводу з Хорватії. Негаммер і Зедер підтвердили свою готовність добиватися співфінансування цього проєкту Європейською комісією.
Для будівництва трубопроводу до Австрії та Баварії потрібні також переговори зі Словенією, через яку проходитиме новий газовий маршрут.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
|Кличко відповів на атаку Зеленського: «Маніпулювати не треба, починаються політичні танці»
|У Раді зареєстрували законопроєкт про Smart-ФОП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС прийнято нову директиву щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки
|Китай зніме заборону на продаж акцій девелоперами
|ЄЦБ і далі підвищуватиме ставки, навіть попри ослаблення економіки єврозони - Лагард
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков
|Російські забудовники скаржаться на нестачу працівників через оголошену Путіним мобілізацію
Бізнес
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY