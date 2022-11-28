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АНАЛІТИКА

Польща хоче припинити постачання російської нафти через «Дружбу»

 

Польща має намір розірвати контракт на постачання російської нафти нафтопроводом «Дружба». Для цього їй потрібна допомога Брюсселя і Берліна, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що влада Польщі вимагала від Євросоюзу додаткових санкцій проти російського трубопроводу. Передбачається, що уряд Польщі хоче, щоб ЄС працював у двох напрямах.

По-перше, Польщі потрібні санкції проти північної ділянки газопроводу, яка стане юридичною основою для розриву контрактів. По-друге, чекає санкцій у системі тарифів для Угорщини, Чехії й Словаччини, які отримують паливо з південної гілки.

Міністерство клімату Польщі зазначило, що запровадження вищезазначених санкцій потребуватиме відповідних правил на рівні ЄС, і додало, що для цього співпрацює з Німеччиною.

Крім того, за даними Bloomberg, Польща також переслідуватиме власний інтерес у припиненні постачань через Переязь. На карту поставлено конкурентоспроможність нафтопереробного заводу PKN Orlen.

Компанія побоюється, що угорський конкурент MOL отримає конкурентну перевагу через доступ до дешевшої російської нафти, повідомляє агентство з посиланням на людей, знайомих із цією справою, які побажали залишитися неназваними.

Польща поступово скорочує споживання російської нафти. Раніше Enkorr писав, що PKN Orlen має наміри зменшити обсяги закупівлі трубою до 3 млн тонн у 2023 році. У свою чергу білоруська «гомельтранснєфть дружба» оголосила про підняття тарифів на транзит нафти, аргументуючи це втратою вантажообігу.
За матеріалами: EnKorr
 

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