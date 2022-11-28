Засновник Forex Club загинув на Лазурному узбережжі при падінні вертольота

У Франції на Лазурному узбережжі під час аварії гелікоптера, який летів зі Швейцарії до Монако, загинув засновник компанії Forex Club, російський бізнесмен В'ячеслав Таран.

Про це повідомило видання Monaco Daily News з посиланням на джерело, близьке до розслідування. Інформацію також підтвердила компанія Libertex Group, яку очолював Таран, передає Радіо свобода.

Вертоліт компанії Monacair розбився у п'ятницю. Він летів зі швейцарського міста Лозанна в Монако. Про те, що на борту загинув Таран, який був єдиним пасажиром, стало відомо лише у неділю. Також загинув пілот.

Компанія Monacair заявила, що на даному етапі не даватиме коментарів про причини катастрофи, слідство триває.

Таран заснував Forex Club у 1997 році. Компанія була одним із провідних операторів ринку форекс на території РФ та інших країн СНД. Наприкінці 2018 року Центробанк Росії анулював ліцензії у п'яти російських форекс-дилерів, у тому числі у Forex Club.

У вересні 2020 року Роскомнагляд заблокував домен fxclub.org. Зараз компанія продовжує роботу в інших країнах як онлайн-брокер під брендом Libertex Group.

Таран також входив до правління швейцарської компанії YouHodler SA, яка займалася криптовалютами.