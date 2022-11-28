Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї тривають протести через коронавірусний локдаун

 

У столиці Китаю Пекіні та багатьох інших містах у ніч на понеділок, 28 листопада, тривали масові протести проти жорстоких обмежувальних заходів, які влада країни пояснює боротьбою з коронавірусом SARS-CoV-2.

У Пекіні протестувальники вийшли на вулиці в районі дипломатичного кварталу, в руках багато хто з них тримав білі аркуші паперу як символ протесту проти цензури в країні, повідомляє агентство dpa. Учасники акцій скандували: "Скасуйте карантин" та "Ми не хочемо ПЛР-тестів, ми хочемо свободу". Задіяли поліцію, точна кількість затриманих невідома.

Марші протесту пройшли і в інших мегаполісах Китаю: Шанхаї, Ченду, Чунціні, Ухані та Нанкіні. Невдоволення зростає і в університетах, соціальні мережі були переповнені відеозаписами, які швидко видалили цензори, пише dpa.

Це - найбільші протести в Китаї з часів демократичного руху 1989 року, який був жорстоко придушений військовими 4 червня того ж року і став відомим як "бійня на площі Тяньаньмень", зазначає агентство.

BBC повідомила про побиття свого кореспондента у Шанхаї

При висвітленні протестів у Шанхаї поліція затримала та побила кореспондента британської мовної корпорації BBC Ед Лоуренса, повідомила сама корпорація. За її даними, журналіста було побито. Крім того, на Лоуренса одягли наручники та протримали кілька годин до звільнення, зазначила ВВС.

Офіційний Пекін ніяк не прокоментував інцидент, зазначили у службі. У поліції заявили, що затримали журналіста, щоб він не заразився у натовпі коронавірусом. "Ми не вважаємо це достовірним поясненням", - наголошується у повідомленні ВВС.

Протести почалися після пожежі у Сіньцзяні

Влада Китаю веде так звану політику нульової толерантності до коронавірусу: у містах блокуються цілі квартали, люди, які контактували із зараженими, примусово вирушають на карантин, інфікованих ізолюють у лікарнях, кордони країни залишаються фактично закритими.

Протести розпочалися після пожежі в одному з житлових будинків у місті Урумчі у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Внаслідок займання ввечері 24 листопада загинули щонайменше десять осіб, ще дев'ять отримали травми. Як зазначали очевидці, люди не змогли врятуватися, оскільки двері квартир були заблоковані через локдаун, а обмежувальні заходи заважали роботі рятувальників. Влада Китаю відкидає цю інформацію.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5433  0,11 0,27 40,3896  0,09 0,21
EUR 40,1463  0,06 0,16 41,3037  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес