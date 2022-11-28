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АНАЛІТИКА

США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства

 

Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei Technologies та ZTE, оскільки воно становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) заявила, що вона ухвалила остаточні правила, які також забороняють продаж або імпорт обладнання, виробленого китайським виробником обладнання для спостереження Dahua Technology, фірмою відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology та телекомунікаційною компанією Hytera Communications.

Цей крок є останнім заборона Вашингтона щодо китайських технологічних гігантів на тлі побоювань, що Пекін може використовувати китайські технологічні компанії для шпигунства за американцями.

"Ці нові правила є важливою частиною наших поточних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов'язаних із телекомунікаціями", - сказала у своїй заяві голова FCC Джесіка Розенворсел.

У червні 2021 року FCC заявила, що розглядає можливість заборони всіх дозволів на обладнання всіх компаній, включених до списку.

Це сталося після того, як у березні 2021 року п'ять китайських компаній були включені до так званого "закритого списку" як загрози національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hikvision та Dahua.

Раніше президент США Джо Байден підписав закон , який забороняє використовувати у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай, Huawei
 

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