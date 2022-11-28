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Боротьба з Китаєм та кібератаками: Канада представила Індо-Тихоокеанську стратегію
08:08 28.11.2022 |
Канада представила свою Індо-Тихоокеанську стратегію, пообіцявши виділити більше ресурсів для боротьби з Китаєм, водночас працюючи Пекіном з питань зміни клімату та торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд має намір виділити 1,7 млрд доларів, у тому числі на посилення військової присутності Канади та кібербезпеки в регіоні, а також на посилення правил іноземних інвестицій для захисту інтелектуальної власності та запобігання захопленню критично важливих корисних копалин китайськими державними підприємствами.
План полягає в тому, щоб поглибити зв'язки з регіоном, що швидко зростає, з 40 країн. Але основна увага приділяється Китаю.
"Китай стає все більш руйнівною світовою державою", - йдеться у стратегії.
У документі визнаються значні можливості для канадських експортерів і йдеться про те, що співпраця з Пекіном необхідна для вирішення деяких екзистенційних проблем світу, включаючи зміну клімату, глобальну охорону здоров'я та поширення ядерної зброї.
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