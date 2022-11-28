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АНАЛІТИКА

Онлайн-продажі у США в «Чорну п'ятницю» досягли рекордних 9 млрд доларів

 

Покупці в США витратили рекордні 9,12 мільярда доларів в Інтернеті в "Чорну п'ятницю". Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Онлайн-витрати зросли на 2,3% у "Чорну п'ятницю", повідомляє Adobe Analytics, підрозділ Adobe Inc, що займається даними та аналізом.

Adobe Analytics, яка вимірює електронну торгівлю шляхом аналізу транзакцій на веб-сайтах, має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найбільших інтернет-магазинів у США.

Adobe очікує, що "Кіберпонеділок" знову стане найбільшим днем ​​он-лайн-покупок у сезоні, що принесе 11,2 мільярда доларів.

Американці найбільше купували смартфони, а дані Adobe показують, що мобільні покупки становлять 48% усіх цифрових продажів у "Чорну п'ятницю".

Ще однією популярною категорією серед покупців були іграшки, продажі яких виросли на 285%, так само як і тренажери, які виросли на 218%.

Деякі з найпопулярніших товарів цього року включали ігрові консолі, дрони, Apple MacBook, продукти Dyson та іграшки, такі як Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop та Disney Encanto, згідно зі звітом.

За даними Adobe, покупці зазвичай витрачають в Інтернеті від 2 до 3 мільярдів доларів на день.
Ключові теги: США
 

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