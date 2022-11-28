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Уряд Німеччини планує пом'якшити правила набуття громадянства
06:52 28.11.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до реформ у правилах набуття громадянства, наступного дня після того, як Міністерство внутрішніх справ заявило, що законопроєкт про процес отримання громадянства "майже готовий".
Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".
"Натуралізація потребує кращих правил. Йдеться про повагу і, звичайно ж, про наше процвітання. Тому що всі ці жінки та чоловіки роблять свій внесок у сильну економіку. Буде добре, якщо вони також оберуть німецьке громадянство", - сказав Шольц.
Канцлер наголосив на невід'ємній ролі, яку відіграли іммігранти у відновленні та зміцненні Німеччини.
"Німеччина стала країною надії для багатьох. Жінки та чоловіки, а іноді й діти, які приїхали до Німеччини, зробили величезний внесок у те, що наша економіка стала такою сильною, якою вона є сьогодні", - додав він.
Зміна правил отримання громадянства є однією з реформ, які трипартійна коаліція обіцяла провести, прийшовши до влади в грудні 2021 року.
Німецькі ЗМІ раніше повідомили, що Міністерство внутрішніх справ готує законопроєкт, який дасть змогу іноземцям, які проживають у Німеччині, подавати заяву на натуралізацію через п'ять років замість восьми. У міністерстві заявили, що пропозиції ще обговорюються.
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що скорочення часу очікування для отримання права на громадянство є "стимулом для інтеграції".
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