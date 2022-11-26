Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

 

ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда",

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує свої зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

Через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії: 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Трансформатори, які підвищують або знижують напругу в мережі, є вкрай необхідними, адже б'ючи ракетами по електропідстанціях Росія нищить саме їх.

Кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню малого та середнього розміру.

Європейська комісія додатково працює над створенням нового енергетичного хаба у Польщі, який дозволить приймати пожертвування від третіх осіб та допомагати у їхній скоординованій доставці в Україну, зокрема, з партнерами з "Групи семи".

"Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включаючи додаткові автотрансформатори, та координуємо свої дії з партнерами для їх швидкої доставки до України", - додала фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський опублікував короткі підсумки телефонної розмови у своєму Twitter.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 09:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,01 0,02 40,4750  0,04 0,10
EUR 40,0833  0,12 0,29 41,4406  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес