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АНАЛІТИКА

Азербайджан скасував переговори з Вірменією і заявив, що участь Макрона неможлива

 

Азербайджан не хоче, щоб Франція брала участь у його мирних переговорах із Вірменією, і скасував чотиристоронню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном і главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі 7 грудня.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Алієв заявив, що Макрон "атакував" і "образив" Баку і не повинен виступати як посередник.

Наприкінці вересня було досягнуто угоди про припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією, а минулого місяця в Празі дві країни домовилися про те, що на їхньому кордоні буде створено цивільну місію ЄС.

Але, виступаючи в п'ятницю, Алієв звинуватив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у спробі зірвати наступний етап переговорів, наполягаючи на тому, що Франція має бути посередником.

"Макрон... атакував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили", - сказав Алієв, виступаючи англійською мовою на конференції з міжнародними представниками в Баку.

Він сказав, що французький лідер зайняв "антиазербайджанську позицію" і "ображає" Баку.

"Ясно, що за таких обставин, із таким ставленням Франція не може бути частиною мирного процесу між Азербайджаном і Вірменією", - додав він.

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що хоче зберегти "празький формат" обговорень, у якому брали участь Макрон і Мішель.

Прессекретар заявив, що твердження Азербайджану про те, що Єреван намагається зірвати мирні переговори, "не має нічого спільного з реальністю".

Макрон звинуватив Росію в розпалюванні напруженості між Баку і Єреваном, а також підтвердив свою підтримку суверенітету Вірменії в телефонних розмовах із Пашиняном.
 

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