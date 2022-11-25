США дадуть Chevron ліцензію на видобуток нафти у Венесуелі - ЗМІ

США готуються надати Chevron Corp., одній з найбільших нафтових компаній у країні, ліцензію на видобуток нафти у Венесуелі, що є сигналом пом'якшення санкцій і може відкрити іншим компаніям змогу ведення бізнесу в країні, пише The Wall Street Journal.

Chevron відновить частковий контроль над видобутком нафти і технічним обслуговуванням на венесуельських родовищах, в яких компанія зберегла частки завдяки спільним підприємствам з венесуельською державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela SA. При цьому Chevron не здійснюватиме там нових інвестицій доти, доки не буде погашено низки заборгованостей, що може зайняти кілька років, зазначає WSJ із посиланням на інформовані джерела.

Рішення про надання нової ліцензії прив'язане до очікуваного в суботу оголошення венесуельського уряду та його політичних опонентів про реалізацію гуманітарної програми на суму $3 млрд із використанням коштів Венесуели, розморожених США, а також до угоди про поновлення перемовин у Мехіко з приводу вирішення політичної кризи в країні шляхом вільних і справедливих виборів, повідомили джерела. На тлі перемовин США у стислі терміни нададуть Chevron дозвіл на відновлення видобутку у Венесуелі.

«З поновленням діалогу в Мексиці відкривається шлях для нормалізації економічних аспектів життя населення», - повідомила віце-президент Венесуели Делсі Родрігес на зустрічі з топ-менеджерами компаній у Каракасі.

У заяві опозиційної коаліції Венесуели йдеться, що вона готова обговорити угоду, яка призведе до вирішення гуманітарної кризи в країні, встановлення верховенства закону і необхідних умов для проведення чесних виборів, які можна перевірити.

Ліцензія, яка не є безстроковою і потребує продовження в майбутньому, забезпечить Chevron позицію у Венесуелі, аналогічну до тієї, що була 2019 року, до того, як адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа ще більше обмежила діяльність компанії в країні в рамках кампанії «максимального тиску» на уряд венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

